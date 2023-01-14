Депутат Госдумы Тумусов предложил условие призывной амнистии для уехавших россиян

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов предложил предоставить уехавшим из страны россиянам призывную амнистию при одном условии.

По его мнению, таким условием может стать работа в Дальневосточном федеральном округе на протяжении определенного времени.

Тумусов считает, что в этом случае россияне смогут вернуться на родину, избежать жизни в чужой стране и потери статуса.

Вместе с тем Дальневосточный регион получит приток кадров, в котором особенно нуждается.