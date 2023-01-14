Депутат Госдумы Тумусов предложил условие призывной амнистии для уехавших россиян
2023-01-14 01:55
Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов предложил предоставить уехавшим из страны россиянам призывную амнистию при одном условии.
По его мнению, таким условием может стать работа в Дальневосточном федеральном округе на протяжении определенного времени.
Тумусов считает, что в этом случае россияне смогут вернуться на родину, избежать жизни в чужой стране и потери статуса.
Вместе с тем Дальневосточный регион получит приток кадров, в котором особенно нуждается.
Опубликовано: Светлана Репина