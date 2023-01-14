Фон дер Ляйен: Евросоюзу удалось заместить поставки российского газа без отключений электричества
2023-01-14 02:00
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что еЕросоюз смог заместить российский газ без отключений электричества.
Она напомнила, что Россия за 8 месяцев сократила поставки газа в ЕС на 80%, но европа нашла других надежных поставщиков.
Ранее сообщалось, что теплая зима помогла странам Евросоюза избежать энергетического кризиса.
Вместе с тем многие эксперты считают, что к следующей зиме у многих стран может возникнуть дефицит энергоресурсов.
Опубликовано: Светлана Репина