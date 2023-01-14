Фон дер Ляйен: Евросоюзу удалось заместить поставки российского газа без отключений электричества

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что еЕросоюз смог заместить российский газ без отключений электричества.

Она напомнила, что Россия за 8 месяцев сократила поставки газа в ЕС на 80%, но европа нашла других надежных поставщиков.

Ранее сообщалось, что теплая зима помогла странам Евросоюза избежать энергетического кризиса.

Вместе с тем многие эксперты считают, что к следующей зиме у многих стран может возникнуть дефицит энергоресурсов.