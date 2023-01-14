На Украине назвали сумму ущерба гражданской инфраструктуре страны
2023-01-14 02:09
Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН заявила, что гражданской инфраструктуре страны нанесен ущерб на 127 млрд долларов.
Будущее восстановление Украины она назвала одним из крупнейших инвестиционных проектов.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в нынешнем году страна планирует получить 17 млрд долларов на проведение первоочередных работ.
Ранее он назвал сумму ущерба, нанесенного боевыми действия украинской экономике, в 700 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина