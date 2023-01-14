Минтруд РФ предлагает считать время службы добровольцем стажем госслужбы
2023-01-14 02:14
Согласно законопроекту, подготовленному Минтруда России, время добровольной военной службы предлагается засчитывать как стаж госслужбы.
Это может коснуться периодов службы по мобилизации, а у граждан, работающих по найму – периодов службы добровольцем и по мобилизации.
Ожидается, что новые правила будут действовать для правоотношений, возникших с 24 февраля прошлого года.
В министерстве напомнили, что служба добровольцев и мобилизованных в рамках спецоперации засчитывается в страховой стаж как день за два.
Опубликовано: Светлана Репина