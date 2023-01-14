Минтруд РФ предлагает считать время службы добровольцем стажем госслужбы

Согласно законопроекту, подготовленному Минтруда России, время добровольной военной службы предлагается засчитывать как стаж госслужбы.

Это может коснуться периодов службы по мобилизации, а у граждан, работающих по найму – периодов службы добровольцем и по мобилизации.

Ожидается, что новые правила будут действовать для правоотношений, возникших с 24 февраля прошлого года.

В министерстве напомнили, что служба добровольцев и мобилизованных в рамках спецоперации засчитывается в страховой стаж как день за два.