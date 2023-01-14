Шольц: Германия не будет оказывать одностороннюю помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не собирается делать односторонних шагов по оказанию военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что все решения такого рода будут приниматься только в координации с союзниками.

Шольц отметил, что западные страны продолжат оказывать помощь Украине столько, сколько это необходимо.

При этом Германия собирается тщательно взвешивать каждый шаг, поскольку большинство граждан страны поддерживают такой подход.