Шольц: Германия не будет оказывать одностороннюю помощь Украине
2023-01-14 02:19
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не собирается делать односторонних шагов по оказанию военной помощи Украине.
Он подчеркнул, что все решения такого рода будут приниматься только в координации с союзниками.
Шольц отметил, что западные страны продолжат оказывать помощь Украине столько, сколько это необходимо.
При этом Германия собирается тщательно взвешивать каждый шаг, поскольку большинство граждан страны поддерживают такой подход.
Опубликовано: Светлана Репина