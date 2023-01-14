Украина рассчитывает вступить в Евросоюз менее чем за два года
2023-01-14 02:23
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает быстро пройти путь переговоров о вступлении в Евросоюз.
По его словам, украинская сторона рассчитывает на то, что весь этот процесс займет менее двух лет.
Шмыгаль признал, что в этом направлении предстоит огромный объем работы, зато Украина станет полноправным членом Евросоюза.
Он отметил, что европейские партнеры нацелены на эффективное сотрудничество в интеграционном вопросе.
Опубликовано: Светлана Репина