Украина рассчитывает вступить в Евросоюз менее чем за два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает быстро пройти путь переговоров о вступлении в Евросоюз.

По его словам, украинская сторона рассчитывает на то, что весь этот процесс займет менее двух лет.

Шмыгаль признал, что в этом направлении предстоит огромный объем работы, зато Украина станет полноправным членом Евросоюза.

Он отметил, что европейские партнеры нацелены на эффективное сотрудничество в интеграционном вопросе.