Bloomberg: в Германии примут решение о передаче танков Leopard Украине на следующей неделе

Bloomberg со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ сообщает, что Германия на следующей неделе примет решение по поводу поставок танков Leopard на Украину.

Это решение планируется принять перед встречей представителей оборонных ведомств стран Евросоюза.

Встреча запланирована на 20 января. Она пройдет на базе Рамштайн в США.

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине танки при условии, что США также будут поставлять подобную технику.