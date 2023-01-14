CNN: лайнер MV Ganga Vilas совершит самый длинный речной круиз

CNN сообщает, что корабль MV Ganga Vilas пересечет 3200 км водного пути Индии и Бангладеш.

Это будет самый длинный речной круиз в мире. Лайнеро пройдет по реке Ганг, пяти индийским штатам, оттуда направится в Бангладеш.

В пути пассажиры смогут побывать в национальных парках, крупных городах, на объектах культурного наследия Юнеско.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает круизы одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры.