CNN: лайнер MV Ganga Vilas совершит самый длинный речной круиз
2023-01-14 02:44
CNN сообщает, что корабль MV Ganga Vilas пересечет 3200 км водного пути Индии и Бангладеш.
Это будет самый длинный речной круиз в мире. Лайнеро пройдет по реке Ганг, пяти индийским штатам, оттуда направится в Бангладеш.
В пути пассажиры смогут побывать в национальных парках, крупных городах, на объектах культурного наследия Юнеско.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает круизы одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина