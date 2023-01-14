Ученые называли самые полезные свойства аниса
2023-01-14 02:49
Анис – это цветущее растение семейства зонтичных, в котором используются семена и эфирные масла.
Анис снимает боль, устраняет расстройства пищеварения, помогает в лечении кашля и астмы.
Семена растения обладают антибактериальными и противомикробными свойствами, способствуют укреплению иммунитета.
Но важно помнить, что на анис может быть аллергия. Особенно осторожными следует быть людям с аллергическими реакциями на фенхель, кориандр, укроп.
Опубликовано: Светлана Репина