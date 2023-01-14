Халед Эль Сави: Искусство спасло меня от безумия, зависимости и преступности

Художник Халед Эль Сави рассказал, что мог быть преступником или сумасшедшим, если бы не искусство.

По его словам, искусство оказалось стеной против всех этих опасностей. Ему также помогло влияние родителей.

Художник отметил, что в свое время тяжело болел, но лечился на родине в Египте, а не за границей.

Он сообщил, что у него до сих пор раз в полгода бывают проблемы с голосом, а год назад у него обнаружили грыжу межпозвоночного диска.