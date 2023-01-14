В Санкт-Петербурге создали препарат для сохранения памяти и борьбы с болезнью Альцгеймера
2023-01-14 03:00
Ученые из Петербургского университета прикладных наук создали препарат, который помогает сохранять память и бороться с болезнью Альцгеймера.
Принцип действия лекарства основан на сокращение потерь связей между клетками.
Поскольку болезнь Альцгеймера развивается из-за потери связи между нервными клетками в головном мозге, препарат помогает отсрочить появление симптомов.
Во время испытаний на животных препарат дал хорошие результаты. Теперь ему предстоит пройти клиническое тестирование.
Опубликовано: Светлана Репина