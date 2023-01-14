На Украине разрабатывают ударный беспилотник дальностью до тысячи километров

«Укроборонпром» сообщает о разработке нового ударного беспилотника дальностью поражения более тысячи километров.

Пресс-секретарь концерна Наталья Сад заявила, что БПЛА может нести полезную нагрузку до 75 кг.

Она отметила, что другие характеристики беспилотника на данном этапе раскрывать нельзя.

Сад уточнила, что беспилотник прошел первые испытания в декабре, в том числе в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы.