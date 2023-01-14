Страна.ua: украинцы отказываются от официального трудоустройства, чтобы не получать повестки

APS
2023-01-14 04:01

Издание страна Страна.ua сообщает, что жители Украины отказываются от официального трудоустройства из-за опасений, что на работе им вручат повестки.

Ранее украинское правительство ввело для работодателей обязанность по вручению сотрудникам повесток от военкоматов.

О проблемах с официальным трудоустройством работников говорят многие предприниматели.

Согласно украинским законам, место вручения повестки никак не регламентируется.

Опубликовано: Светлана Репина











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