Пригожин: у бойцов ЧВК «Вагнер» пытаются украсть победу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у бойцов частной военной компании постоянно пытаются украсть победу.

По его словам, в СМИ ведется работа над тем, чтобы словосочетание ЧВК «Вагнер» вообще не произносилось вслух.

Пригожин отметил, что многие стараются принизить заслуги бойцов, рассказывая о присутствии среди них «непонятно кого».

Он также прокомментировал заявления США по поводу ЧВК «Вагнер», отметив, что действия Соединенных Штатов его не волнуют.