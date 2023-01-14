В школе, где шестилетний американец расстрелял учительницу, знали, что он вооружен

Американская школа, где шестилетний стрелок открыл огонь по учителю, была заранее предупреждена, что он может быть вооружен, и обыскала его сумку, но ничего не нашла, сообщили местные власти AFP в пятницу, 13 января.

Неделю назад первоклассник начальной школы Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, Восточная Вирджиния, серьезно ранил свою 25-летнюю учительницу Эбигейл Цвернер из пистолета, законно купленного его матерью.

Ответственный за школьную администрацию Джордж Паркер сообщил, что школа была заранее проинформирована «о возможном наличии оружия» в сумке школьника и, что «сумка была обыскана сотрудником (…) и никакого оружия обнаружено не было».

Местные власти решили временно лишить родителей опекунства над ребенком и поместить его в медицинский центр до принятия решения о возможном судебном преследовании.