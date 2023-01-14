Власти США ужесточают правила в отношении модифицированного оружия

Власти США объявили в пятницу, 13 января, об ужесточении правил в отношении «стабилизаторов» и других аксессуаров, используемых для превращения пистолетов и револьверов в длинноствольное оружие, считающееся особо опасным.

На модифицированные пистолеты теперь распространяются те же правила, что и на «короткоствольные ружья», которые с 1934 года облагаются более высокими налогами и контролем, чем другое огнестрельное оружие, пояснил министр юстиции Меррик Гарланд на брифинге для прессы.

По его словам, законодатели «понимали, что это оружие представляет собой смертоносную комбинацию», его легче спрятать, чем винтовки, и оно мощнее, чем пистолеты.

«Оружейная промышленность в течение некоторого времени пытается обойти федеральные законы, продавая стабилизаторы, которые превращают пистолеты в короткоствольные винтовки, избегая при этом ограничений», - отметил президент Джо Байден в пресс-релизе.

Пистолеты, оснащенные стабилизаторами, использовались в нескольких убийствах, напомнил он, сославшись на инциденты в Дейтоне, штат Огайо (9 смертей в 2019 году) и Боулдере, штат Колорадо (10 смертей в 2021 году).

По данным Минюста, с 2015 года было продано не менее 3 млн стабилизаторов.