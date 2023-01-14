Верховный суд привлекает Болсонару к ответственности за беспорядки в Бразилиа

Бывшего президента Бразилии подозревают в том, что он является одним из «зачинщиков и моральных авторов» актов вандализма, которые произошли в национальных учреждениях в столице несколько дней назад.

Судья Верховного суда Бразилии объявил в пятницу (13 января), что он привлекает экс-президента Жаира Болсонару к ответственности за погромы в «местах власти» в Бразилиа 8 января.

Жаир Болсонару находится в Соединенных Штатах с конца декабря.