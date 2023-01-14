Перу: президент Дина Болуарте не собирается уходить в отставку

Президент Перу Дина Болуарте, чью страну охватили протесты, в результате которых за пять недель погибли по меньшей мере 42 человека, в пятницу исключила возможность уйти в отставку, как того требуют протестующие.

«Некоторые голоса сторонников насилия и радикалов требуют моей отставки, подстрекая население к хаосу, беспорядкам и разрушениям. Я ответственно говорю им: я не уйду в отставку, я привержена Перу», — сказала Дина Болуарте в обращении к нации, переданном по государственному телевидению.

Три члена правительства Дины Болуарте ушли в отставку за два дня: министр труда Эдуардо Гарсия, который не согласился с действиями правительства по борьбе с протестами, министр внутренних дел Виктор Рохас и министр по делам женщин и уязвимых групп населения Гресия Рохас.

