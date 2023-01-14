Республиканцы начинают парламентское расследование по поводу вывода американских войск из Афганистана

Новые хозяева Палаты представителей США, в пятницу, 13 января, начали парламентское расследование хаотичного вывода войск из Афганистана в 2021 году, в ходе которого погибли 13 американских солдат.

Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты, объявил, что он запросил у госсекретаря Энтони Блинкена ряд документов, в том числе разведывательные данные.

«Абсурдно и возмутительно, что администрация Байдена неоднократно отклоняла наши просьбы о проверке и продолжает скрывать информацию о выходе», — заявил Майкл Маккол.

В случае отказа комиссия, не колеблясь, проведет «обязательный процесс», предупредил он.

Президент Джо Байден осуществил вывод войск из Афганистана, положив конец войне, в августе 2021 года. Но хаос, в котором развернулись эти операции, наряду с возвращением к власти талибов, вызвали резкую критику.

Тринадцать американских солдат были убиты 26 августа 2021 года в результате взрыва бомбы возле аэропорта Кабула, в результате чего погибло 173 человека.

