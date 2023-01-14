Двоюродный брат соучредителя Black Lives Matter умер после жестокого ареста полицией США

31-летний американец, двоюродный брат одного из соучредителей движения Black Lives Matter, скончался через несколько часов после того, как во время ареста получил серию ударов током из электрошокера, сообщили власти Лос-Анджелеса.

Инцидент 3 января вызвал растущую негативную реакцию и споры на этой неделе, когда полиция опубликовала видео ареста Кинана Андерсона в среду с портативных камер полицейских.

Андерсон на видео попал в банальное дорожно-транспортное происшествие в районе Венеции в Лос-Анджелесе.

Офицеры применяют силу, чтобы усмирить его, прижимая его к земле, где они бьют его электрошокером, чтобы он не сопротивлялся.

Видео доказывает, что Кинан Андерсон кричал «помогите они пытаются меня убить» и «они пытаются сделать со мной то же, что и Джорджем Флойдом», когда офицер прижимает локоть к его груди и шее.

