В Марселе возникло движение «матери против наркотиков», которое противостоит наркоторговцам

В Марселе на юге Франции, охваченном незаконным оборотом наркотиков, арендаторы многоквартирных домов успешно взялись за борьбу с наркоторговцами.

Женщины встали на пути молодых преступников, которые пытались наладить продажу наркотиков в многоквартирном доме, сообщает газета «Le Parisien».

Когда наркоторговцы пытались обосноваться в одном из помещений дома и принесли сюда диван, матери открыли «фронт сопротивления».

«Мы договорились друг с другом и решили по очереди стоять перед зданием весь день, чтобы они не могли заселиться», — рассказала одна из участниц движения Фатима Parisien.

«Мы заняли их помещение и сказали им: это наш дом!», - добавила она. Наркоторговцы побоялись вернуться сюда, после того, как у дома были выставлены полицейские наряды.

Впечатленные протестом, женские организации из других районов на севере Марселя, страдающих от наркотиков, посетили организованное сопротивление, чтобы обменяться мнениями об успехе акции. Как пояснил префект региона Буш-дю-Рон Фредерик Камиллери, полиция поддерживает жителей усиленными патрулями.

Банды наркоторговцев заполонили целые жилые районы второго по величине города Франции, и регулярно поступают сообщения о смертельных случаях из-за передозировки.

Однако в последнее время власти пытаются более эффективно бороться с торговлей с помощью концентрированных действий полиции.