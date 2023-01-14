Польша боится военного сотрудничества России и Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Польши Войцех Гервель считает, что "ускоряющаяся концентрация российских войск в Беларуси и планируемые военные учения обеих стран должны стать дополнительными тревожными звоночками", пишет tvp.info.

"Я считаю своим долгом выразить в этом зале глубокую обеспокоенность Польши ролью Беларуси в стратегии Кремля в отношении Украины. Ускоряющейся концентрацией российских войск в Беларуси, включая недавно объявленные российско-белорусские учения с 16 января по 1 февраля должны стать дополнительными тревожными звоночками", - заявил Гервель во время дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Он напомнил, что подобные учения предшествовали прошлогоднему началу конфликта в Украине, и добавил, что "сосредоточение войск в нашем регионе обычно означает негативные последствия".

"Поэтому мы должны четко дать понять Беларуси, что она еще может изменить курс и сделать правильный выбор. Минск должен отдавать себе отчет в том, что его дальнейшее активное участие в конфликте встретит жесткий ответ со стороны международного сообщества", - заявил замминистра МИД Польши.