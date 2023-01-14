В Варшаве хотят снести подарок Сталина - Дворец культуры и науки

Снос Дворца культуры и науки в Варшаве - это идея Мазовецкого самоуправления. Его активисты утверждают, что здание дорого в обслуживании и некрасиво, сообщает TOK FM.

"Мы занимались этим вопросом в рамках более широкой акции по десоветизации Мазовша. Мы считаем, что то, как выглядит центр Варшавы, — это огромное пренебрежение", — говорит Збигнев Яцковский из Мазовецкой общины самоуправлений об идее сноса Дворца культуры и науки.

Кроме того, он утверждает, что Дворец культуры и науки, во-первых, некрасив, во-вторых, дорог в обслуживании и нуждается в ремонте, в-третьих, явно ассоциируется с коммунизмом.

Мазовецкое самоуправление также указывает на высокие затраты на содержание Дворца культуры и науки, хотя и не приводит конкретики.

"Мы хотим показать альтернативные решения - эту часть Варшавы можно развивать так, чтобы ее можно было с гордостью показывать людям, которые сюда приезжают. Сегодня у нас такая ситуация, что и жители, и гости сталкиваются с архитектурным уродом. Ничего подобного нет ни в Праге, ни в Будапеште, ни в каком другом европейском городе. Только полякам сделали бессмысленный подарок, которого мы не хотели", - добавляет Яцковский.

Дворец культуры и науки был подарком Варшаве от Иосифа Сталина. Говорят, тогдашние польские власти могли выбирать, что строить в Варшаве — дворец, жилой комплекс или линию метро. Советские архитекторы не строили Дворец культуры и науки по типичному московскому образцу, они ранее ездили в польские города, чтобы познакомиться с местной архитектурой, и поэтому во дворце тоже есть польские влияния.

Иногда его в шутку сравнивают с большим тортом. Фундамент Дворца культуры и науки был заложен 22 июля 1952 года, а открытие здания состоялось ровно через три года (22 июля 1955 года).