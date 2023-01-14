Конгресс США выступит против сделки с Турцией по F-16

APS
2023-01-14 11:51

В Конгрессе США усиливается оппозиция одобренной президентом Джо Байденом продаже Турции истребителей F-16.


Председатель сенатского комитета по международным отношениям и друг Байдена из Демократической партии Боб Менендес заявил в пятницу (по местному времени), что решительно отвергает запланированную сделку. 

Маловероятно, что Конгресс США одобрит экспорт истребителей, пока Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев











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