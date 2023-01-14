Конгресс США выступит против сделки с Турцией по F-16
2023-01-14 11:51
В Конгрессе США усиливается оппозиция одобренной президентом Джо Байденом продаже Турции истребителей F-16.
Председатель сенатского комитета по международным отношениям и друг Байдена из Демократической партии Боб Менендес заявил в пятницу (по местному времени), что решительно отвергает запланированную сделку.
Маловероятно, что Конгресс США одобрит экспорт истребителей, пока Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Опубликовано: Тарас Медведев