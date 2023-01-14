Бушманн скептически относится к спецтрибуналу ООН по России

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн скептически относится к созданию специального трибунала ООН по военным преступлениям России на Украине.

«Это может подорвать признание Международного уголовного суда, что я действительно считаю достижением и которое не следует ослаблять», — отметил Бушманн в комментарии для «Augsburger Allgemeine».

«В Африке много стран, которые говорят: если здесь что-то случится, достаточно Международного уголовного суда; но как только что-то случится в Европе, вам нужен особый трибунал», - отметил политик.

Глава украинского государства Владимир Зеленский в сентябре призвал к созданию специального трибунала, выступая перед Генассамблеей ООН.