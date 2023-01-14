Олимпиец Усэйн Болт попал в руки финансовых мошенников и потерял миллионы инвестиций

Власти Ямайки проводят расследование в отношении компании, в которую были вложены средства легенды спринта Усэйна Болта.

По сообщениям СМИ, эта финансовая фирма могла потерять миллионы долларов в результате крупного мошенничества.

Комиссия по финансовым услугам Ямайки (FSC) заявила в четверг, что компания Stocks and Securities Limited (SSL) находится под «усиленным контролем» в ожидании расследования.

Наджент Уокер, менеджер Усэйна Болта, сообщил изданию Ямайка Глинер, что бывший ямайский спринтер инвестировал деньги в компанию около десяти лет назад.

«Приняты все меры, чтобы выяснить, чем закончилась эта история», — сказал он, добавив, что восьмикратный олимпийский чемпион в среду заметил аномалии на своем счету.

По данным газеты, пропали миллионы долларов.

FSC заявила, что ей известно об «обвинениях в мошенничестве» в отношении SSL.

В заявлении говорится, что компания получила «инструкции», которые позволяют ей внедрить «усиленный процесс мониторинга».

Эта процедура позволяет FSC отслеживать совершенные транзакции, включая движение средств и ценных бумаг в SSL и из него. В FSC добавили, что параллельно продолжат собственное расследование инцидента.

Усэйн Болт завершил карьеру в 2017 году после десятилетия бесспорного доминирования в мужском спринте. За свою карьеру он выиграл восемь олимпийских золотых медалей. Бывшему королю спринта до сих пор принадлежат мировые рекорды на 100 и 200 метров.