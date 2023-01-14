Грета Тунберг приехала в Люцерат, где на деревьях прячутся 40 климатических активистов

Участники протестного лагеря в Люцерате, пытающиеся предотвратить расширение угольной шахты на западе Германии, в пятницу получили поддержку шведской активистки Греты Тунберг.

После операции по эвакуации деревни, начатой на этой неделе сотнями полицейских при помощи техники, от 20 до 40 активистов все еще находились в деревне в пятницу вечером.

В полиции заявили, что собираются эвакуировать последних климатических активистов, «засевших на деревьях».

Таким образом, за несколько дней большая часть территории, которая была превращена в укрепленный лагерь, была демонтирована.

Старая деревня, расположенная в бассейне Рейна, между Дюссельдорфом и Кёльном, должна исчезнуть, чтобы энергетическая компания RWE смогла расширить открытый буроугольный карьер.

