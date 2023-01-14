Израильские силовики убили двух палестинцев в Дженине
2023-01-14 12:20
В субботу израильские войска убили двух палестинцев на оккупированном Западном берегу в ходе перестрелки, спровоцированной армейским рейдом.
В Дженине и прилегающих районах после серии уличных нападений в израильских городах в прошлом году были усилены зачистки.
Насилие еще больше омрачило перспективы возобновления спонсируемых США мирных переговоров, которые зашли в тупик в 2014 году.
Ультраправое правительство Израиля во главе с премьером Нетаньяху всячески стимулирует насильственные методы решения ситуации на оккупированных территориях.
Опубликовано: Тарас Медведев