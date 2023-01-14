Корабли ВМС Британии и Франции сопроводили фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане

APS
2023-01-14 13:18

Корабли из Великобритании и Франции сопровождали корабль ВМС Российской Федерации.

Несколько боевых кораблей военно-морских сил Великобритании и Франции сопроводили российский фрегат "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане.

Сообщается, что помимо британского и французского фрегатов в качестве сопровождения выступал и боевой самолет ВМС Франции.

"Адмирал Горшков" - это российский ракетный фрегат, который вооружен новейшими высокоточными ракетами класса "Циркон".

Опубликовано: Николай Скира











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