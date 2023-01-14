Корабли ВМС Британии и Франции сопроводили фрегат «Адмирал Горшков» в Атлантическом океане
2023-01-14 13:18
Корабли из Великобритании и Франции сопровождали корабль ВМС Российской Федерации.
Несколько боевых кораблей военно-морских сил Великобритании и Франции сопроводили российский фрегат "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане.
Сообщается, что помимо британского и французского фрегатов в качестве сопровождения выступал и боевой самолет ВМС Франции.
"Адмирал Горшков" - это российский ракетный фрегат, который вооружен новейшими высокоточными ракетами класса "Циркон".
Опубликовано: Николай Скира