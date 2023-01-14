Гонконгский гангстер арестован после того, как попал на видео в разборках на ДТП

Самопровозглашенный гонконгский мафиози на горьком опыте убедился в преимуществах осмотрительности, когда попал в руки властей после ДТП.

Вирусное видео, на котором он выходит из Porsche и ругает водителя микроавтобуса, привело к его аресту за хранение кокаина.

35-летний мужчина предстал перед судом в субботу, 14 января, после того, как его опознали по видеоклипу, в котором он громко заявил, что является членом китайской триады.

На видео, ставшем вирусным в соцсетях, гангстер выходит из спорткара и ругается с водителем застрявшего в пробке микроавтобуса. Он бьет кулаком в окно автомобиля, сбивает очки у водителя и размахивая битой.

Вскоре после того, как видео было опубликовано, полиция Гонконга опознала его и быстро арестовала. При аресте у члена триады изъяли 1,7 килограмма кокаина.

«Этот человек не соблюдал безопасность других участников дорожного движения, а также не уважал закон и порядок, публично заявив, что является членом триады», — заявил журналистам инспектор Вонг Чи-тана.

Что касается водителя микроавтобуса, то в ходе ссоры выяснилось, что он имеет степень магистра в области транспортного планирования и недавно потерял работу.