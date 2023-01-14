Премьер Британии Риши Сунак одобрил передачу Украине танков Challenger-2

Великобритания передаст Украине несколько единиц своего основного танка Challenger-2.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак одобрил передачу Вооруженным силам Украине основного танка Королевской армии Challenger-2.

При этом о точном количестве переданных танков не сообщается. Известно лишь, что ранее в качестве первой партии планировалось передать 25 танков.

Также глава МИД Украине Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять стран согласились отправить в Украину танки Leopard-2.

Очевидно, одна из этих стран - Германия, которая и является их производителем. Вторая страна - Польша. Президент страны Дуда объявил о том, что танки будут переданы Украине.