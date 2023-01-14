NASA опубликовало снимок платы Земного типа, пригодной для жизни

В NASA опубликовали очередные результаты исследования космического пространства.

В NASA объявили о неожиданной находке. Исследователи обнаружили в космосе планету Земного типа. Ей дали кодовое название TOI 700.

Также сообщается, что она является пригодной для жизни. Открытие было сделано с помощью телескопа TESS, предназначенного для поиска объектов вне Солнечной системы.

При этом находится планета в созвездии Золотой рыбы на расстоянии 100 тысяч световых лет от Земли.