NASA опубликовало снимок платы Земного типа, пригодной для жизни
2023-01-14 14:02
В NASA опубликовали очередные результаты исследования космического пространства.
В NASA объявили о неожиданной находке. Исследователи обнаружили в космосе планету Земного типа. Ей дали кодовое название TOI 700.
Также сообщается, что она является пригодной для жизни. Открытие было сделано с помощью телескопа TESS, предназначенного для поиска объектов вне Солнечной системы.
При этом находится планета в созвездии Золотой рыбы на расстоянии 100 тысяч световых лет от Земли.
Опубликовано: Николай Скира