ВКС РФ подняли 17 самолетов Ту-95 с ракетами X-101, в Украине объявлена воздушная тревога

Российские самолеты Ту-95, несущие высокоточные ракеты, поднялись в воздух.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в воздух были подняты 17 самолетов Ту-95, несущих на себе по 8 крылатых ракет X-101.

Отмечается, что будет произведен массированный пуск ракет. На территории восточной Украины объявлена воздушная тревога.

Также утром 14 января сообщалось о том, что в Киеве прозвучали несколько взрывов. По сообщению ВСУ, силами войск РФ были поражены несколько целей.