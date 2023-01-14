ВКС РФ подняли 17 самолетов Ту-95 с ракетами X-101, в Украине объявлена воздушная тревога
2023-01-14 14:10
Российские самолеты Ту-95, несущие высокоточные ракеты, поднялись в воздух.
Как сообщают российские телеграм-каналы, в воздух были подняты 17 самолетов Ту-95, несущих на себе по 8 крылатых ракет X-101.
Отмечается, что будет произведен массированный пуск ракет. На территории восточной Украины объявлена воздушная тревога.
Также утром 14 января сообщалось о том, что в Киеве прозвучали несколько взрывов. По сообщению ВСУ, силами войск РФ были поражены несколько целей.
Опубликовано: Николай Скира