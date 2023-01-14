Самолеты Ту-95 запустили 136 крылатых ракет X-101 по Украине, объявлена воздушная тревога

В восточной части Украины объявлена воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет X-101.

С военного аэродрома в городе Энгельс Саратовской области России поднялись 17 боевых самолетов ТУ-95, сообщают российские телеграм-каналы.

Каждый из самолетов несет по 8 ракет воздушного базирования X-101, то есть всего по целям в Украине российские самолеты выпустят 136 крылатых ракет.

После появления этой информации на всей территории Украины,, а также в Киеве была объявлена Воздушная тревога.