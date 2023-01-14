Студента, который бросил яйцо в короля Карла III оштрафовали

Гэрри Мэй 21-летний британский студент был оштрафован за то, что бросил яйцо в короля во время его прогулки по Лутону.

Свои действия британец мотивировал тем, что думал, что визит монарха в «бедный район» был «дурным тоном».

6 декабря у Вестминстерского дворца собралось много представителей общественности, чтобы приветствовать короля Карла III.

Когда он вышел из машины, чтобы поприветствовать своих соотечественников Гарри Мэй бросил в короля куриное яйцо. Еще один «снаряд» находился у него в стеклянной банке, спрятанной в одежде.

«Он заботится о своих родных и о бедных пожилых людях, которые живут в Лутоне», — рассказал на процессе адвокат Мэя Макс Бенн, добавив: «Это может иметь объяснение его поступку».

Судья попросил молодого британца больше не реагировать таким образом и контролировать свои политические амбиции.

Гарри Мэй признал себя виновным в нарушении общественного порядка по статье 5 в Вестминстерском магистратском суде 13 января.

