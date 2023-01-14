The Sun: Правительство Великобритании готово поставлять Киеву танки Challenger 2

По информации The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится объявить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о скорой поставке эскадрильи танков Challenger 2.

После объявления о поставке Францией танков АМХ-10 и намерениях ряда стран перебросить в зону СВО немецкие танки «Леопард» Великобритания готова принять решение о предоставлении Киеву своих тяжелых вооружений.

По информации The Sun, Риши Сунак в ближайшее время должен объявить о поставках на Украину основных танков британской армии Challenger 2.

Правительство Британии не связано обязательствами, как это происходит с поставками «Леопардов» Польшей и Финляндией и намерено оперативно перебросить Challenger 2 на фронт, после подготовки экипажей ВСУ.