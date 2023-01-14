Зеленский собрался выступить в ООН на годовщину начала СВО
2023-01-14 15:50
По сообщению МИД Украины, президент Зеленский желает выступить перед ООН в Нью-Йорке в первую годовщину начала СВО.
Если ситуация с безопасностью позволит, Зеленский может выступить на генеральной ассамблее накануне, 24 февраля, заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью информационному агентству AP.
Однако для этого должны совпасть многочисленные факторы, сообщила Джапарова.
Она сослалась на военную ситуацию в стране и предупреждение украинских спецслужб о том, что в феврале Россия планирует «очень серьезное наступление».
Опубликовано: Тарас Медведев