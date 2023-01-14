Израильтяне теряют веру в демократию и свободы с приходом правительства Нетаньяху

Согласно опросу Израильского института демократии, 70 процентов израильтян считают, что их свобода находится под угрозой.

Они опасаются, что Нетаньяху пошел на слишком много уступок своим радикальным партнерам по коалиции.

Правительство планирует радикальные сокращения в судебной системе.

В Израиле нет конституции, но есть двенадцать основных законов, которые служат основой политического порядка.

Верховный суд блокирует законодательные проекты, противоречащие духу этих законов. Поэтому он является важнейшим контрольным органом исполнительной власти и обеспечивает баланс сил.

Новое правительство, в котором несколько министров імеют криминальное прошлым, а сам Нетаньяху в настоящее время обвиняется в коррупции, намерено ограничить полномочия Верховного суда.

В итоге ультраправый парламент сможет ринимать решения простым большинством голосов.

Если проект действительно станет реальностью, правительство может принять решение предоставить Нетаньяху неприкосновенность и остановить уголовное преследование за коррупцию в отношениипремьер-министра.