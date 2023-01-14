Президент COP28 призывает сократить выбросы CO2 и оставить нефтяную отрасль в покое

Султан аль-Джабер, избранный президентом нового форума ООН по климату COP28, призвал в субботу, 14 января, сосредоточиться на сокращении выбросов CO2 без ущерба энергетичсекой отрасли.

Генеральный директор ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), национальной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов, Султан аль-Джабер был назначен в четверг президентом климатической конференции ООН, запланированной на этот год в ОАЭ.

«Мы находимся в историческом поворотном моменте. Будущее за ростом энергетической отрасли с меньшими выбросами CO2», — заявил Султан аль-Джабер: «Мы работаем с энергетической отраслью над ускорением декарбонизации за счет сокращения выбросов метана и разработки водорода. Давайте и впредь сосредоточивать внимание на сокращении выбросов, а не на прогрессе (добычи углеводородов», — добавил он на энергетическом форуме в Абу-Даби, столице Эмиратов.

Лидеры в выбросах CO2, нефтяные компании, иногда предлагают возможность уменьшить свой углеродный след, не ставя под угрозу производство черного золота. Но, как и многие защитники природы, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «нет способа предотвратить климатическую катастрофу, не покончив с зависимостью от ископаемого топлива».

