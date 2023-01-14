В Польше хотят запретить пенсионерам избираться в парламент

Функцию депутата Сейма Польши или сенатора смогут выполнять только лица, не достигшие пенсионного возраста до вступления в должность, а также они смогут работать максимум два срока.

Такие изменения в Конституцию были предложены в апелляции, которая была подана в Сенатский комитет по петициям.

"Действующее положение Конституции допускает осуществление мандата депутата или сенатора совершенно неограниченно, что следует получить дальнейшее развитие в утверждении о том, что процесс пребывания в должности депутата или сенатора может осуществляться пожизненно", - отмечает автор петиции, называя такое депутатскую/сенаторскую пожизненную должность "неоправданной привилегией".

Он подчеркивает, что действующий закон в этой сфере способствует "конкретизации политической сцены в Польше", "порождающим коррупцию отношениям» и "блокированию формирования демократической системы".

Именно поэтому он предлагает решение: изменить регламент так, чтобы каждый депутат и сенатор мог заседать в парламенте максимум два срока. Он также требует, чтобы лица, достигшие пенсионного возраста до начала их мандата, не становились депутатами/сенаторами.