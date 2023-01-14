В Иране повесили бывшего министра обороны Алирезу Акбари

В Иране повешен бывший заместитель министра обороны Алиреза Акбари. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Еще до казни он сообщил, что его много месяцев пытали.

Дата казни не называлась, но в СМИ появились сообщения о том, что Акбари казнили несколько дней назад. Однако семья погибшего в четверг, 12 января, сообщила, что их попросили нанести "последний визит".

Казнь была проведена, несмотря на международные протесты. Правительство Великобритании обратилось с просьбой об отсрочке приговора. Британский секретарь Джеймс Клеверли заявил, что смертная казнь будет политически мотивирована и что иранские власти не уважают человеческую жизнь.

Алиреза Акбар — бывший заместитель министра обороны Ирана. Мужчина также имел британское гражданство. Четыре года назад политик был арестован и позже приговорен к смертной казни за якобы шпионаж в пользу британской разведки. Акбар отверг обвинения.