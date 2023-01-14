Харьков практически полностью обесточен после сильного взрыва

APS
2023-01-14 17:20

В Харькове прозвучал сильный взрыв, после чего город оказался почти полностью обесточен.

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что в Харькове прогремели мощные взрывы.

На данный момент известно о том, что большинство районов города оказались обесточена, метро обесточено.

"Большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено, сообщили местные СМИ", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира











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