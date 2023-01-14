Харьков практически полностью обесточен после сильного взрыва
2023-01-14 17:20
В Харькове прозвучал сильный взрыв, после чего город оказался почти полностью обесточен.
Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что в Харькове прогремели мощные взрывы.
На данный момент известно о том, что большинство районов города оказались обесточена, метро обесточено.
"Большинство районов Харькова обесточены после взрыва, метро остановлено, сообщили местные СМИ", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира