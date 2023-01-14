Харьков практически полностью обесточен после сильного взрыва

Рассадник бактерий: эксперты объяснили, почему кухонные полотенца могут таить опасность

Опасные вирусы в доме могут поселиться не только на ручке двери туалетной комнаты или на ободке унитаза, а и в самых неожиданных местах.

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