Организация Трампа признана виновной и оштрафована за налоговое мошенничество

Агентство Associated Press сообщило, что Trump Organization — семейный бизнес Дональда Трампа — признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Фирма выплачивала руководству бонусы и зарплаты, с которых не платился подоходный налог. Trump Organization придется заплатить 1,6 миллиона долларов.

В пятницу, 13 января Верховный суд Манхэттена вынес вердикт организации Трампа. Предприятие включает в себя экономические предприятия и инвестиции Дональда Трамп , который, кроме того, является его председателем правления.

Компанию признали виновной в налоговом мошенничестве. Из нее один из бывших директоров Аллен Х. Вайссельберг, который давал показания на суде.

В августе 2022 года Вайссельберг признал себя виновным в 15 налоговых правонарушениях. Он подтвердил, что уже 15 лет занимается уклонением от уплаты налогов. Взамен он получит не облагаемые налогом дополнительные бонусы такие как плата за обучение в частной школе для его внуков, роскошные автомобили и дом на Манхэттене.

The Guardian сообщает, что Вайссельберг получил в общей сложности 1,7 миллиона долларов, которые должны были быть обложены налогом.

Из-за того, что он решил дать показания против компании, его приговорили к пяти месяцам тюрьмы — ему грозило до 15 лет.

Дочерние компании Trump Organization, Trump Corp и Trump Payroll Corp, были оштрафованы судом на 810 тысяч и 800 тысяч долларов соответственно. Общая сумма составляет более 1,6 миллиона долларов. Это максимальное наказание, предусмотренное законом.

Associated Press сообщает, что Трамп назвал весь судебный процесс политической "охотой на ведьм", а юристы фирмы заявили, что обжалуют приговор.