В пригороде Парижа задержаны участники нападения на инкассаторов в Германии
После нападения на инкассаторов в Германии, пятеро подозреваемых были арестованы недалеко от Парижа.
Утверждается, что двое подозреваемых принимали непосредственное участие в ограблении, сообщила Le Parisien, в субботу со ссылкой на официальные источники.
Согласно этомусообщению, они являются членами организованной преступности во Франции, которые уже были судимы за аналогичные преступления в прошлом.
«Это опытные грабители банков, имеющие признанный авторитет в этой области», — цитирует газета источник, близкий к следствию.
Сообщается, что двое других арестованных принадлежат к той же группе. Сообщается, что пятый преступник находился в розыске.
Аресты силами специального назначения полиции были произведены в пятницу вечером в Эпине и Сен-Дени недалеко от французской столицы.
В пятницу в Сааре в Германии, когда преступная группа напала на инкассаторский автобус произошла перестрелка с подоспевшими на вызов нарядами полиции.
Преступники взорвали фургон, но успели завладеть приличной суммой денег.
Им удалось в итоге скрыться на мощных автомобилях в сторону французской границы.
Опубликовано: Тарас Медведев