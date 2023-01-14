В пригороде Парижа задержаны участники нападения на инкассаторов в Германии

После нападения на инкассаторов в Германии, пятеро подозреваемых были арестованы недалеко от Парижа.

Утверждается, что двое подозреваемых принимали непосредственное участие в ограблении, сообщила Le Parisien, в субботу со ссылкой на официальные источники.

Согласно этомусообщению, они являются членами организованной преступности во Франции, которые уже были судимы за аналогичные преступления в прошлом.

«Это опытные грабители банков, имеющие признанный авторитет в этой области», — цитирует газета источник, близкий к следствию.

Сообщается, что двое других арестованных принадлежат к той же группе. Сообщается, что пятый преступник находился в розыске.

Аресты силами специального назначения полиции были произведены в пятницу вечером в Эпине и Сен-Дени недалеко от французской столицы.

В пятницу в Сааре в Германии, когда преступная группа напала на инкассаторский автобус произошла перестрелка с подоспевшими на вызов нарядами полиции.

Преступники взорвали фургон, но успели завладеть приличной суммой денег.

Им удалось в итоге скрыться на мощных автомобилях в сторону французской границы.