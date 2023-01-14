Спикер Бундестага почтила память жертв национал-социализма

Во время посещения мемориала жертвам национал-социализма в Бернбурге председатель Бундестага Бербель Бас высказалась за расширение культуры памяти.

Для этого необходимо разработать образовательные концепции для подрастающего поколения.

«Мы ежедневно становимся свидетелями проявлений антисемитизма, расизма, ксенофобии, дискриминации, поэтому крайне необходимо, чтобы мы помнили прошлое и извлекали из него уроки для будущего», — сказал Бас в субботу.

Около 14 000 женщин, мужчин и детей были убиты в Бернбурге в эпоху национал-социалистов.

Это были пациенты санаториев, домов престарелых и узники концлагерей. С 1940 года на месте сегодняшней специализированной клиники располагалось одно из шести центральных нацистских учреждений «эвтаназии», в которых людей убивали газом.

Одним из направлений деятельности депутатов Бундестага в этом году является память о людях, которых преследовали и убивали национал-социалисты, в том числе из-за их сексуальной ориентации.

