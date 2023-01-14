Достаточно капнуть в вазу с цветами несколько капель этого вещества, чтобы сохранить цветы свежими

Зимой, когда небо затянуто серыми тучами особенно хочется, чтобы в доме было уютно и празднично, а букет из свежих цветов принесет еще и свой нежный аромат, который хочется сохранить как можно дольше.

В этом поможет простой народный рецепт, которым очень давно пользуются домохозяйки.

Всего пара капель нашатырного спирта добавленные в вазу с букетом помогут сохранить его свежесть на долго.

К слову, как средства для консервирования свежести и продления эффекта ароматерапии от зимнего букета, используют также соль, марганцовку и обычный аспирин.

