Столтенберг: Поставки оружия и боеприпасов Украине истощили их запасы у стран НАТО

Поставки оружия и боеприпасов Украине истощает их запасы в странах НАТО, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на главу НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг также считает, что производство вооружений необходимо "увеличить, чтобы пополнить запасы союзников и гарантировать, что мы сможем продолжать снабжать Украину в долгосрочной перспективе".

"Этот конфликт потребляет огромное количество боеприпасов и истощает наши запасы", — сказал Столтенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По оценкам НАТО, Украина выпускает до 10 000 снарядов артиллерийских снарядов в день. Однако Соединенные Штаты производят только 15 000 снарядов в месяц.

Поэтому официальные лица НАТО беспокоятся о пополнении наиболее важных боеприпасов союзников, то есть 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, ракет для ЗРК HIMARS и для систем ПВО Gepard, IRIS-T и Patriot, пишет немецкая газета.