Принц Гарри требует, чтобы члены королевской семьи извинились перед Меган

Принц Гарри добивается, чтобы его семья извинилась перед его женой, герцогиней Меган, сообщил он Daily Telegraph в эксклюзивном интервью.

Гари выступает за диалог с отцом, королем Карлом III, и братом - принцем Уильямом. Чего он действительно хочет, так это чтобы они взяли на себя ответственность, рассказал Гарри и добавил: «И извинения перед моей женой».

Говоря о недавно опубликованных мемуарах под названием «Запасной», Гарри сказал, что у него есть материал для двух книг.

Кроме того, он отметил, что рассказала в своей книге далеко не все. Предыстория в том, что он не думает, что его семья могла бы простить его за это.

Гарри считает, что после публикации мемуаров уже не сможет получить прощения семьи. Но сам он был готов простить отца и брата за все.