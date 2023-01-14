Япония ждет от майского саммита G7 сигнала к «прекращению войны на Украине»

Япония, председательствующая в Большой семерке, ожидает от майского саммита группы в Хиросиме сигнала, направленного против войны на Украине.

«Агрессия против Украины — это не только европейская проблема», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в США.

«Скорее, это нарушение основных правил международного сообщества», отметил японский премьер.

Он согласился с другими главами государств и правительств в том, что саммит должен продемонстрировать готовность поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве закона.