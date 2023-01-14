В Лондоне неизвестные открыли стрельбу по прохожим из автомобиля, тяжело ранена семилетняя девочка
2023-01-14 21:14
В субботу рядом с вокзалом Юстон в Лондоне во время открытой из автомобиля стрельбы были тяжело ранены семилетняя девочка и три женщины.
Скотланд-Ярд сообщил, что их доставили в больницу на вертолете и машине скорой помощи.
Женщины. которым от 41 до 54 лет получили ранения не опасные для жизни, сообщает полиция в случае с ребенком картина намного сложнее.
Сообщается, что инцидент произошел возле церкви недалеко от железнодорожного вокзала Юстон, где в это время проходила панихида.
По предварительным данным, выстрелы велись из движущегося автомобиля, который затем скрылся, говорится в заявлении полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев